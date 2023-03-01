Alfie Saunders kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfie Saunders Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfie Saunders adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alfie Saunders Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alfie Saunders 16 Ekim 2001 tarihinde Basingstoke şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alfie Saunders Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alfie Saunders, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alfie Saunders'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alfie Saunders Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alfie Saunders futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Eylül 2019 yılında Basingstoke
27 Şubat 2020 yılında Forest U18
1 Temmuz 2020 yılında Aldershot U19
1 Temmuz 2021 yılında Aldershot
4 Ekim 2021 yılında Farnborough
13 Kasım 2021 yılında Aldershot
20 Temmuz 2022 yılında Tadley Calleva
26 Ağustos 2022 yılında Farnborough
6 Ocak 2023 yılında Hungerford
Alfie Saunders Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alfie Saunders şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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