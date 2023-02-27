Alfusainey Jatta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfusainey Jatta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfusainey Jatta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfusainey Jatta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfusainey Jatta 5 Ağustos 1999 tarihinde Abuko şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfusainey Jatta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Modoustic Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Alfusainey Jatta'nin RFS ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfusainey Jatta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfusainey Jatta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alfusainey Jatta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfusainey Jatta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında MFK Vyskov

10 Ocak 2019 yılında North Texas SC

30 Kasım 2019 yılında MFK Vyskov

24 Ocak 2020 yılında Saalfelden

26 Şubat 2021 yılında RFS

Alfusainey Jatta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfusainey Jatta şuan RFS takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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