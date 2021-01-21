Algı Eke kimdir? Kaç yaşında? Bir YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalar ile gündeme olan Algı Eke'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Algı Eke kimdir? Kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler | Algı Eke sevgilisi kimdir?

ALGI EKE KİMDİR?

Algı, 16 Eylül 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Artvinlidir ve Gürcü asıllıdır. Boşanmış bir anne babanın çocuğudur. Annesini 2013 yılının yaz aylarında kaybetmiştir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan önce İstanbul Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı, sonra üniversite eğitimi için Berlin'e gitmiş, burada tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji okumuştur.

Türkiye'ye döndükten sonra yönetmen Mustafa Şevki Doğan ile tanışmış ve Baba Ocağı adlı dizi ile televizyondaki oyunculuk hayatına başlamıştır. Ardından sırasıyla Dürüye'nin Güğümleri, Keşanlı Ali Destanı ve Annem Uyurken dizilerinde oynamıştır. Ayrıca Pinhani grubunun Yitirmeden adlı şarkısının klibinde de oynamıştır. 20 Aralık 2013 tarihinde vizyona girmiş olan, başrollerini İlker Ayrık ile paylaştığı "Kedi Özledi" filminde "Kıymet" adlı karakterle romantik komedi türdeki filme hayat vermiştir.

ALGI EKE'NİN ROL ALDIĞI FİLMLER

2009 – Mazi Yarası (Sevda)

2013 – Kedi Özledi (Kıymet Sönmez)

2015 – Guruldayan Kalpler (Vicdan)

2015 – Yok Artık! (Melis)

2016 – Kaygı (Hasret)

2016 – Kaçma Birader (Esma Tunçbilek)

2017 – Kayseri Aslanı: Çin İşi (Zehra)

2017 – Cingöz Recai (Hülya)

2020 – Nasipse Olur (Günfer)

ALGI EKE'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER

2008 – Baba Ocağı (Kısmet Kılıçparlar )

2010 – Dürüye'nin Güğümleri (Hayriye Gülbayır)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Fehime)

2012 – Annem Uyurken (İclal Aycan)

2013-2014 – Galip Derviş (Hülya Uçar)

2015 – Ayrılsak da Beraberiz (Berna)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Zarife Toprak)

2017 – İsimsizler (Dr. Elif Toprak)

2020 – Hizmetçiler (Atiye)