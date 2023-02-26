Ali Abbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Abbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ali Abbas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Abbas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.