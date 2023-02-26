Ali Abbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Abbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Abbas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ali Abbas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ali Abbas 31 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עלי עבאס şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ali Abbas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Abbas'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ali Abbas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ali Abbas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında T. Kfar Kana
3 Ağustos 2022 yılında M. Bnei Reineh
Ali Abbas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ali Abbas şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Maccabi Kfar Kana(13/14), Tzeirei Kfar Kana(14-21)
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