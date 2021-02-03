Ali Akman tepkisi farklı boyutlara ulaştı... Genç golcüyü, CİMER'e şikayet ettiler!

Bursaspor'da sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayarak Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, Bursaspor Kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Genç golcünün bu transferinin etik dışı olduğunu savunan kulüp ve taraftarlar, 18 yaşındaki oyuncunun kariyerine etki etmek için ellerinden geleni yapıyor.

Genç oyuncunun amcası olan eski futbolcu Ayhan Akman'da kulübün bu kararına tepki göstererek, "Ali Akman Bursaspor'a hizmet etti." demişti. Taraftarların Ali Akman'a olan kızgınlığı ise farklı boyutlara ulaştı.

"BU DEVLETE İHANETTİR, HIRSIZLIKTIR"

Taraftarın Cimer'e gönderdiği mesaj şu şekilde:

"27 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Milli Takımlar Tesisleri'nde Bursaspor oyuncusu 18 yaşındaki Ali Akman, E.Frankfurt takımı ile sözleşme imzalamıştır. Orada olduğu ve imza kanıtları fotoğraflara eklenmiştir. Bir Bursasporlu olarak değil bir T.C. Vatandaşı olarak transferi ile ülke spor medyasında ülkemize minimum 10 milyon Euro girdi sağlayacağı hesaplanan bir oyuncunun, hiç bir girdi sağlamadan ve daha faciası bu imzayı Milli Takım Tesisleri'nde atması (ya da çocuğu kandırıp imza attırılması) ülkeye girmesi gereken yaklaşık 90 milyon liranın girmemesi demektir. Bu devlete ihanettir. Hırsızlıktır. Milli takım tesisine yabancı futbol takımı personeli nasıl girebiliyor? Daha önce de giriyor muydu? Oradaki personel bundan pay mı aldı? Lütfen bu olayın üzerine gidilsin. Bu olayda hem milli takım tesis yöneticileri hem de hocalarının bilinçli kusuru vardır. Bu olayda çok büyük para dönmüştür ve bu para devletimizden çalınmıştır."