Ali Atay 'Çok mutluyum' dedi! Herkes 'Hazal Kaya hamile' sandı! İşin aslı bambaşka çıktı! İşte Ali Atay'ın mutluluğunun sebebi

Uzun süren birlikteliklerini 2019 yılında evlilikle taçlandıran Hazal Kaya ve Ali Atay çifti aynı yıl oğulları Fikret'i kucağına almıştı.

Son olarak Son Yaz dizisinde izleyici karşısına çıkan Ali Atay'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Çok mutluyum lan" paylaşımına Misafir dizisinde rol alan eşi Hazal Kaya'nın kalp emojisi ile karşılık vermesi akıllara 'ikinci bebek mi geliyor?' sorusunu getirdi.

"2. BEBEK YOK"

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ali Atay o paylaşımı bebek değil iş konusuyla ilgili atmış. İşte Altuntaş'ın o paylaşım;

"Hazal Kaya cephesine sorduk, '2. bebek yok' denildi. Ali Atay'ın tweet'i de bir iş konusuyla ilgiliymiş. Oysa herkes çok heyecanlanmıştı, bebeğin adını bile koymuşlardı. Her şeyi hep beraber yaşamak da acayip oldu artık. "