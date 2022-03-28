Ali Babacan'a büyük şok! Parti'den istifa eden 38 kişi DEVA'yı AK Parti'de buldu

Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İzmir İl Örgütünde çalkantılar devam ediyor.

Kurucu üye, Teşkilat Başkanı Volkan Kılıçaslan kendisine yapılan haksızlıklara daha fazla tahammül edemeyerek, kendi deyimi ile "yuvaya döndü".

DEVA'DAN İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE GEÇTİLER

Kılıçaslan ekibiyle birlikte istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi il binasına gelerek, Teşkilat başkanı Nail Kocabaş ve il başkan yardımcıları Mustafa Kandil, Muzaffer Sıtkı Yüksel, Dilaver Kişili, Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli tarafından düzenlenen törenle AK Partili oldular. Kılıçaslan'ın Yanında 14 mahalle başkanı, 18 delege vardı. İstifa eden mahalle başkanlar yaptıkları ortak açıklama da, ilçe yönetim tarafından başarılarının inkar edilmesi ve gizlenmesi gibi sebeplerden dolayı istifa ettiklerini ifade ettiler.

HAKSIZLIKLAR SEBEBİ İLE PARTİ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİLER

Yapılan ortak açıklamada, "Teşkilat Başkanımız sayın Volkan Kılıçaslan'a yapılan hukuksuzluklar, yanlış beyanlar kişileri karalamaya yönelik konuşmalar, eşitsizlikler ve parti içi demokrasi kurallarını hiçe sayan davranışlar, yanlış yönlendirmeler ve yapılan başarılı çalışmaların gizlenerek genel merkeze aktarılmaması, demokrasiye yakışmayan icraatlar bardağı taşıran son damla oldu.

38 ÜYE İSTİFA ETTİ

15 Mart 2022 Salı günü itibarıyla 14 mahalle başkanı ve 24 delege yoldaşlarımız ile birlikte, Teşkilat Başkanımız Volkan Kılıçaslan önderliğinde DEVA üyeliğinden ve görevlerimizden istifa etmiş bulunuyoruz, Teşkilat başkanımız ile birlikte aldığımız ortak karar ile Adalet ve Kalkınma Partisine katılım sağlayarak Demokrasi savaşımızı AK Parti saflarında devam ettirmek üzere birlikte hareket ederek istifalarımızı ve il başkanlığının verdiği yetki belgelerimizi DEVA genel merkezine Kargo ile göndermiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanan mahalle başkanları ve ilçe birim başkanları AK Parti il binasında düzenlenen tören ile rozetlerini takarak AK Parti üyesi oldular, İstifaların devam edeceğini kendi yaptıkları yüzlerce üyenin e istifa ederek AK Parti saflarına katılacağının da altını çizdiler." ifadelerinde bulunuldu.