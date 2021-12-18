Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı saygısızlık tepki çekti! "Yazıklar olsun, utanmaz!"

İstanbul’da partisinin Kadıköy ilçe kongresinde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tartışma yaratacak sözlere imza attı

"KABİLE DEVLETİNİN REİSİ"

10 Ağustos 1970 tarihli Cumhuriyet gazetesinin “Bakanlar Kurulu kararı açıklandı. Devalüasyon” manşetini ekrana yansıtan Babacan, “‘Bakanlar Kurulu’ diyor. Adı değişti, kabine oldu. Kabine, cumhurbaşkanını sağında solunda talimatını yerine getiren emir erleri demek. Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru. Merkez Bankası’nın alacağı kararı ilgili bakanı abisi açıklıyor. Bunlar kabilelerde olan şeyler. Reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi.” ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN SEÇTİĞİ LİDERE..."

Ali Babacan'ın sözlerini son derece saygısızca bulan AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı Twitter hesabı üzerinden "Şu devlete ve milletin seçtiği lidere yaptığın bu saygısızlığı unutmayacağız. Yazıklar olsun. Utanmaz!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Ayvalı'ya destek çıkarak "Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…" paylaşımında bulundu.