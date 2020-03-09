Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu açıklandı

Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa edip ayrılmasının ardından kuracağı yeni partisinin adını Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olarak belirledi.Kamuoyuna sızan kurucular kurulu listesinde 93 kişilik listede dikkat çeken tanıdık isimler yer alıyor.

Eski Bakan Ali Babacan'ın yeni parti çalışmaları artık son noktaya geldi. Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Babacan, partinin kuruluşunu Çarşamba günü ilan edeceklerini açıkladı. Partinin adının DEVA olması beklenirken, kurucular kurulu listesi olduğu iddia edilen bir liste sosyal medyada gündem oldu.

93 KİŞİLİK LİSTEDE TANIDIK İSİMLER VAR

Söz konusu listede dikkat çeken isimler yer alıyor. Sosyal medyada çıkan iddiaya göre 93 kişilik kurucular kurulu listesinde dikkat çeken isimler yer alıyor. AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu kurucular kurulunda olduğunu doğrularken, listede eski AK Partili vekil İdris Şahin de yer alıyor.

LİSTEDE 3 ESKİ BAKAN BULUNUYOR

Partinin kurucular kurulunda ayrıca Fehmi Koru'nun diplomat kardeşi Naci Koru, Ülkü Ocakları kurucu Genel Başkanı Ramiz Ongun oldu. Öte yandan listede eski Bakanlar Selma Aliye Kavaf, Nihat Ergün ve Sadullah Ergin gibi isimlerin de yer aldığı görüldü.

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İşte sosyal medyaya sızdırılan liste: