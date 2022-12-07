Ali Babacan'ın oğlu Kerem Babacan bedelli askerlik yaptı! Sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaştı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın oğlu Kerem Babacan askerlik görevini tamamladı. Ali Babacan, oğlu ve ailesiyle çekindiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Askerliğini tamamlayan oğlumuz Kerem’in yemin töreninde ailece yanındaydık.
Askerlik görevi yapan herkese Allah’tan kolaylık, sevdiklerinin yolunu gözleyenlere de tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı diliyorum."
Kerem Babacan'ın bedelli askerlik yapması ise dikkat çekti.
Askerliğini tamamlayan oğlumuz Kerem’in yemin töreninde ailece yanındaydık.— Ali Babacan (@alibabacan) December 7, 2022
Askerlik görevi yapan herkese Allah’tan kolaylık, sevdiklerinin yolunu gözleyenlere de tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı diliyorum. pic.twitter.com/QNYbeAkgtK