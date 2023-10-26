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Ali Bacanın DEVA Partisi dağılıyor! 13 ilçe başkanı istifa etti, 20 bin kişinin daha istifa edeceği açıklandı
Geçtiğimiz gün İstanbul'da 13 ilçe başkanın birden topluca istifa ettiği basın toplantısında açıklamada bulunan Esenyurt kurucu ilçe başkanı Halis Kahriman önümüzdeki günlerde partiden 20 bin kişinin daha istifa edeceğini açıkladı.
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