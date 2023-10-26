Ali Bacanın DEVA Partisi dağılıyor! 13 ilçe başkanı istifa etti, 20 bin kişinin daha istifa edeceği açıklandı

İLÇE BAŞKANLARI GİZLİCE KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEVA Partisi'nden istifa eden Esenyurt kurucu ilçe başkanı Halis Kahriman, partiye olan kırgınlıklarının üç aydır olduğunu ve kuruluş amacından saptığını belirtti.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Kahriman, 20 bin üyenin daha istifa edeceğini ve başka partiye geçeceklerini açıkladı:

“18 Kasım’da 20 bin üyenin istifa etmesi bekleniyor. O istifa eden 20 bin üyeyle birlikte yeni bir partiye geçişimiz olacak. Henüz değerlendirme aşamasındayız. Geleceğin Türkiye’si ile ilgili adaletten, özgürlükten, demokrasiden hukuk üstünlüğüne inanan bir yol haritası bulursak hangi parti olursa o partiyle olacağız. Bizim amacımız hizmet, bizim amacımız koltuk değil.”