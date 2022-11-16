Ali Çınar kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Mesleği nedir?

Ciner medya grubu ABD temsilciliği yaparak ABD'deki haber ve gelişmeleri takip ederek Türkiye deki izleyicilere aktarmaktadır, aynı zamanda Turkish Heritage Organization Başkanı olarak Türk-Amerikan ilişkilerini yakından takip eden ve 2009 yılından itibaren ABD’de resmi onaylı noter olan bürokrat ve gazeteci Ali Çınar’ın hayatına dair merak ederek aranmaktadır İşte gazeteci Ali Çınar'ın biyografisi.

ALİ ÇINAR KİMDİR?

1977 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ali Çınar, lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamlayarak 1999 yılında mezun olmuştur. Ardından ABD’New Haven Üniversitesi’nde MBA master programını tamamlayan Çınar, aynı zamanda Araştırma Görevlisi olarak da İletişim Bölümü ve Mesleki Etik Merkezi’nde görev yapmıştır.



2004-2006 yılları arasında ise işletme alanı ile ilgili Harvard İşletme Okulu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve New York Üniversitesi’nde çeşitli sertifika programlarına katılan Ali Çınar, halen Türk Miras Vakfı Başkanı ve Team of America Consulting firmasının ise hem ortağı hem de Pazarlama Kurulu Başkanıdır. Aynı zamanda öğretim elemanı olarak İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Mezunlar Enstitüsü’nde de görev yapan Çınar, ayrıca Küresel Politika Enstitüsü kurucu başkanıdır.

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CİNER MEDYA ABD TEMSİLCİSİ

2002-2014 yılları arasında ABD’de bulunan çeşitli firmalarda pazarlama müdürü olarak görev alan Ali Çınar, 2016 ve 2017 yıllarında ABD Kongresi Dış İşleri Komitesi tarafından düzenlenen “Türkiye konulu” açık oturumlarda ise şahit konuşmacı olarak katılım göstermiştir. Ayrıca ABD’de 10 yılı aşkın süredir Senato ve Kongre Üyeleri için pek çok organizasyon düzenleyen Ali Çınar’ın, Birleşmiş Milletler, New York Polis Departmanı, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray onaylı basın kartı bulunmakta ve çeşitli etnik gazetelerde ve online medyada ise birçok makalesi bulunmaktadır.

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CİNER medya ABD temsilciliği yapmakta olan Ali Çınar, aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi’nde de Dış politika üzerine dersler vermektedir.