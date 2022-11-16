Ali Çınar kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Mesleği nedir?

Ali Çınar, Ciner medya grubu ABD temsilciliği yaparak ABD'deki haber ve gelişmeleri takip ederek Türkiye deki izleyicilere aktarmaktadır. İzleyiciler Ali Çınar'ı merak ederek kimdir nerelidir kaç yaşındadır mesleği nedir? diye araştırmaya başladı. İşte Gazeteci Ali Çınar'ın hayat biyografisi.

YAYINLAMA
Google News
Ali Çınar kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Mesleği nedir?

Ciner medya grubu ABD temsilciliği yaparak ABD'deki haber ve gelişmeleri takip ederek Türkiye deki izleyicilere aktarmaktadır, aynı zamanda Turkish Heritage Organization Başkanı olarak Türk-Amerikan ilişkilerini yakından takip eden ve 2009 yılından itibaren ABD’de resmi onaylı noter olan bürokrat ve gazeteci Ali Çınar’ın hayatına dair merak ederek aranmaktadır İşte gazeteci Ali Çınar'ın biyografisi.

ALİ ÇINAR KİMDİR?

1977 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ali Çınar, lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamlayarak 1999 yılında mezun olmuştur. Ardından ABD’New Haven Üniversitesi’nde MBA master programını tamamlayan Çınar, aynı zamanda Araştırma Görevlisi olarak da İletişim Bölümü ve Mesleki Etik Merkezi’nde görev yapmıştır.

2004-2006 yılları arasında ise işletme alanı ile ilgili Harvard İşletme Okulu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve New York Üniversitesi’nde çeşitli sertifika programlarına katılan Ali Çınar, halen Türk Miras Vakfı Başkanı ve Team of America Consulting firmasının ise hem ortağı hem de Pazarlama Kurulu Başkanıdır. Aynı zamanda öğretim elemanı olarak İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Mezunlar Enstitüsü’nde de görev yapan Çınar, ayrıca Küresel Politika Enstitüsü kurucu başkanıdır.

14.jpg

CİNER MEDYA ABD TEMSİLCİSİ

2002-2014 yılları arasında ABD’de bulunan çeşitli firmalarda pazarlama müdürü olarak görev alan Ali Çınar, 2016 ve 2017 yıllarında ABD Kongresi Dış İşleri Komitesi tarafından düzenlenen “Türkiye konulu” açık oturumlarda ise şahit konuşmacı olarak katılım göstermiştir. Ayrıca ABD’de 10 yılı aşkın süredir Senato ve Kongre Üyeleri için pek çok organizasyon düzenleyen Ali Çınar’ın, Birleşmiş Milletler, New York Polis Departmanı, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray onaylı basın kartı bulunmakta ve çeşitli etnik gazetelerde ve online medyada ise birçok makalesi bulunmaktadır.

CİNER medya ABD temsilciliği yapmakta olan Ali Çınar, aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi’nde de Dış politika üzerine dersler vermektedir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
Hüseyin Bağcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'nın biyografisi
Hüseyin Bağcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'nın biyografisi
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi
Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi
Son Haberler
Ali Çınar kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Mesleği nedir?
Ali Çınar kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Mesleği nedir?
What does rat bite dream mean? What does it mean to see a colorful mouse in a dream?
What does rat bite dream mean? What does it mean to see a colorful mouse in a dream?
Turgay Yerlikaya kimdir, mesleği nedir?
Turgay Yerlikaya kimdir, mesleği nedir?
What does kissing someone you don't know in a dream mean? What does kissing in the mouth dream mean?
What does kissing someone you don't know in a dream mean? What does kissing in the mouth dream mean?
Hacı Yakışıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nerede çalışıyor? Hacı Yakışıklı'nın biyografisi
Hacı Yakışıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nerede çalışıyor? Hacı Yakışıklı'nın biyografisi
Şehit Piyade Kıdemli Çavuş Emre Sevinç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Emre Sevinç biyografisi...
Şehit Piyade Kıdemli Çavuş Emre Sevinç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Emre Sevinç biyografisi...
Mehmet Ali Kayacı Kimdir, Nereli? TV5 Sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ'cü Hakan Şükür için Neler Söyledi?
Mehmet Ali Kayacı Kimdir, Nereli? TV5 Sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ'cü Hakan Şükür için Neler Söyledi?
Çok Okunanlar
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
Turgay Yerlikaya kimdir, mesleği nedir?
Turgay Yerlikaya kimdir, mesleği nedir?
Kaçak elektriği önlemek için saatlerin direklere asılmasına tepki gösterdiler
Kaçak elektriği önlemek için saatlerin direklere asılmasına tepki gösterdiler
What does kissing someone you don't know in a dream mean? What does kissing in the mouth dream mean?
What does kissing someone you don't know in a dream mean? What does kissing in the mouth dream mean?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti