Levent Kırca'nın "Olacak O Kadar" programıyla tanınan Ali Demirel'in ölüm haberinin ardından hayatı merak konusu. Ali Demirel kimdir, nereli? Kaç yaşında neden öldü? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. İşte Ali Demirel'in hayatı...

ALİ DEMİREL KİMDİR, NERELİ?

13 Mart 1944'te İstanbul'da doğan Ali Demirel, Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır

1944 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, arson gibi karakterleri canlandırmış bir isimdir.

Daha sonra televizyonda yayınlanan “Olacak O Kadar” adlı komedi programı ile tanındı.

KAÇ YAŞINDA NEDEN ÖLDÜ?

Marmaris'te tek yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaşmasının ardından ileri derece zatürre şikayetiyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ali Demirel 77 yaşında hayatını kaybetti.