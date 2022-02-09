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Ali Haydar Fırat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ali Haydar Fırat'ın biyografisi

Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat'ın biyografisi oldukça merak ediliyor. Peki, Ali Haydar Fırat kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ali Haydar Fırat'ın biyografisi...

Ali Haydar Fırat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ali Haydar Fırat'ın biyografisi

İletişim Bilimci Dr. Ali Haydar Fırat'ın kim olduğu araştırılıyor. Bu bağlamda, Ali Haydar Fırat kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ali Haydar Fırat'ın biyografisi...

Ali Haydar Fırat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ali Haydar Fırat'ın biyografisi

ALİ HAYDAR FIRAT KİMDİR?

42 yaşındaki Ali Haydar Fırat, 1979 yılında Muş'ta doğdu.

Fırat, ilkokulu Malatya İnönü İlköğretim Okulu'nda, orta okulu Muş Onpınar Ortaokulu'nda, liseyi Ankara Tuzluçayır Lisesi'nde tamamladı.

Ali Haydar Fırat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ali Haydar Fırat'ın biyografisi

Bir sene İngilizce hazırlık gördükten sonra 1997–2001 yıllarında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans yapan Fırat, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. 

Dr. Ali Haydar Fırat Politik Yol Haber Sitesi'nin genel yayın yönetmenidir.

Fırat, evi bir çocuk babasıdır.

2015 Genel Seçimleri CHP 25. Dönem milletvekili adayı olmuştur.

Ali Haydar Fırat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ali Haydar Fırat'ın biyografisi

Oğuz Büber
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