Ali Koç: "Emre Belözoğlu sportif direktördür"

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, gazetecilerle bir araya geldi. Basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Ali Koç, gündeme dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bu sezon futbol kariyerini sonlandıran ve Fenerbahçe'de sportif direktör olarak çalışmaya başlayan Emre Belözoğlu hakkında kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmemişti. Ancak Ali Koç, birinci ağızdan Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevini doğruladı.

Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu sportif direktördür. Bizzat bana bağlı çalışacak! Tüm transferlerde Emre'nin etkisi/payı vardır!" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLERİN SATILMASINI İSTEMEM"

Kulüplerin satılmasını istemem diyen Ali Koç, "Locaların yarısının açılması parası olanın girmesine yarar! Biz %30'u alabilecek bir çalışmayı yaptık. Bir taraftar olarak tarihi olan büyük kulüplerin satılmasını istemem! Ama ekonomik gidişat, bunu mecbur kılabilir." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin borçlarının revize edildiğini söyleyen Fenerbahçe Başkanı, "Faiz oranları yeniden belirlenmiş Bankalar Birliği anlaşması 2+7 yıl olarak tüm kulüpleri kapsayacak şekilde revize edildi. Yeni anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe'nin 561 milyon liralık bu yılki ödemesi 2021 Ekim'e ertelendi." açıklamasını yaptı.

"EMRE'NİN DEĞERİNİ DAHA İYİ ANLADIK"

''Geçen sene kaptanlık, liderlik yaptı. Bu süreçte Emre’nin kıymetini, değerini daha iyi anladık.'' diyen Koç, ''Bazı transferleri hoca çok istedi, bazılarını Emre istedi, bazıları da ortak akılla oldu. Emre finansa ekiniyle de sıkı çalıştı. Tecrübesiz olmasına rağmen çok tecrübeli gibi davrandı, beni çok etkiledi. Emre üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi" şeklinde konuştu.