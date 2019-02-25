Ali Koç ve Fikret Orman'dan ortak mesaj

Süper Lig'de derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin başkanları dostluk mesajları verdiler.

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BJK ve FBTV ortak yayınında konuştular.

İlk olarak söz alan Ali Koç, "Biz buraya kazanmaya geldik ama bu bizim birbirimize olan sevgi ve saygımızı etkilemeyecek. Biz dostluk mesajı vermek istiyoruz" dedi.

Sarı-lacivertli başkan, şunları söyledi;

"Öncelikle Fikret Orman'a ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Kendi televizyonumuzda böyle bir yayın yapalım dedik ve bence iyi de oldu. Umarım gelecek için de iyi bir örnek teşkil eder. Ebedi dostluk diyoruz ama bunu hareketlerimizle de desteklememiz gerekiyor. Şiddet, nefret fayda sağlamıyor. Bugün kazanmaya geldik, kazanacağız da. Buraya kazanmaya geldik ama, bu bizim birbirimize olan sevgi ve saygımızı etkilemeyecek. Biz dostluk mesajı vermek istiyoruz."

GAZOZUNA DA OLSA ÖNEMLİDİR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, iyi izlenim bırakacak bir maç olmasını temenni ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu;

"Hoş geldiler, nezaket gösterdiler. Bu derbiler gazozuna da olsa önemli maçlardır. Bizim yapabileceklerimiz belli, takımlarımızı motive etmeye çalışıyoruz. Ama maçta taraftar gibi seyredebiliyoruz.

Biz de evimizde, taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Bu derbiler gazozuna da olsa önemlidir. İnsanlara iyi izlenim bırakacak bir maç olmasını temenni ediyorum. Atmosferi yüksek bir maç olacak. Hakem hatasının olmadığı centilmence bir maç olsun."

Bu arada Fikret Orman, Ali Koç'a günün anlam ve önemini taşıyan plaket verdi.

FİKRET ORMAN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Fikret Orman 4 Kasım 1967 yılı İstanbul doğumlu Türk inşaat mühendisi, iş adamı, Spor yöneticisi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. başkanıdır.

1967 yılında İstanbul'da doğan Fikret Orman, orta öğrenimini Işık Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi ve Florida Üniversitesi'nde yapmıştır.

İki çocuğu olan Fikret Orman, Orsan Yedek Parça San. ve Knorr-Orsan Ticari Araç Sis. Ltd. şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir. Orman, ayrıca İngilizce bilmektedir.

2000-2004 yılları arasında Beşiktaş'ta Serdar Bilgili başkanlığındaki yönetim kurulunda yöneticilik yaptı.

2004 yılında yapılan Beşiktaş JK başkanlık kongresinde aday olan Orman, 162 oy farkla Yıldırım Demirören'e kaybetmiştir.

2012 yılında Yıldırım Demirören'in TFF başkanı olmasıyla birlikte boşalan Beşiktaş JK başkanlığı için aday olan Fikret Orman, seçimlerde Nazmi Koca ve Bülent Deriş ile yarışmıştır. Seçimlerde kullanılan 4545 oyun 4027'sini alan Orman, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. başkanı olmuştur.

Bir önceki seçimden yalnızca 1.5 yıl sonra tüzük gereği 16 Haziran 2013 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerinde Serdal Adalı'yla yarıştı. Bu seçimde 5988 geçerli oyun 3850'sini alarak 3 yıllığına yeniden başkan seçildi.

Fikret Orman önderliğinde 2013 Haziran ayında İnönü Stadyumunun yıkımına başlanmış, aynı yerde inşa edilen Vodafone Arena 11 Nisan 2016'da Beşiktaş'ın Bursaspor'u 3-2 yendiği karşılaşma ile açılmıştır.

2016 yılının Mayıs ayında tek aday olarak girdiği genel kurulda 3.kez Beşiktaş başkanlığına seçildi.

2015-2016 yılında Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğunu kazanmıştır.

2016-2017 yılında Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğunu kazanmıştır.

İlk kez 3.yıldızını Beşiktaş armasına eklemiştir.

ALİ KOÇ KİMDİR? ASELEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ali Yıldırım Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi Çiğdem (Simavi) ve babası Rahmi Koç'un en küçük oğludur. Vehbi Koç dedesidir. Ömer Koç, Mustafa Koç adında abileri vardır.

Londra'da 1980 yılında başladığı Harrow School'dan 1985 yılında mezun oldu. 1989 yılında ABD. Houston Teksas’taki Rice Üniversitesi'nden lisans diplomasını aldı. 1995 – 1997 yılları arasında ABD. Boston, Massachusetts Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. ABD'de çeşitli kuruluşlarda çalıştı ve Koç Holding AŞ yönetim kurulu üyesi kurumsal iletişim ve bilgi grubu başkanı oldu.

1986 yılının yazında Otosan A.Ş. Ford Motor Company’nin ortaklığı ile otomobil montaj hattında çalıştı. 1987 ve 1988 yazlarında Koç Holding, A.Ş. Otomotiv Grubu’na bağlı olarak otomobil üretimi ve bayii ağı ile çalıştı. Bayii çalışmalarının tekrar yapılanması döneminde üst yönetim ile çalıştı. 1990 yazında J.P. Morgan, New York, NY Stajerlik yaptı.

1990-1991 tarihleri arası’ta Yönetici Yetiştirme Programı’na dahil olmuş, 1991-1992 yılları arasında Ramerica International Inc.’da Koordinatör, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası’nda Analist olarak çalışmıştır.

1997 -2000 yılları arası Koç Holding A.Ş. Stratejik Planlama Grubu Başkanlığı’na Bağlı Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak görev yaptı. 2000 yılından itibaren de Koç Topluluğu Bilgi Grubu Yürütme Komitesi Başkanı Koç Holding A.Ş.Yeni İş Geliştirme Koordinatörüdür. 2006 yılından itibaren Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2008 Ocak ayından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, 2009 yılından bu yana Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Ali Y. Koç, 1992 yılında askerlik görevini yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde İki dönem yöneticilik yaptı.

Ali Koç, ABD. Houston Teksas’taki Rice Üniversitesi’nde ekonomi ve iş idaresi eğitimi almakta iken, yine aynı ülkede eğitim gören Nevbahar Demirağ ile tanışmıştı.

Ali Koç, 21 Ekim 2005 tarihinde Nevbahar Demirağ ile evlendi. Sadberk Leyla Koç (d.2006) ve Kerim Rahmi Koç (d.2008) adında bir kızı bir oğlu vardır.

30 Mayıs 2015 tarihindeki Fenerbahçe Spor Kulübü olağan kongresinde bir sonraki kongrede başkan adayı olacağını açıkladı.

22 Şubat 2016 tarihinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine getirildi.

TÜSİAD’ın 12 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen 47. Genel Kurulu toplantısında TÜSİAD başkanı olarak Erol Bilecik seçilirken, Ali Koç PARKUR (Parlamento ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler) Lideri olarak Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

2004 yılından bu yana 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanlığını yapan Ali Koç, Mayıs 2018'de yapılması beklenen Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda "Başkan Adayı" olması nedeniyle bu görevinden 13 Kasım 2017 tarihinde istifa etti.

3 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım 4644 oy alırken, Ali Koç 16092 oy alarak Fenerbahçe Spor Kulübünün 40. başkanı seçildi.