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Ali Şirin kimdir? AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin biyografisi

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’nde başkan seçilen Ali Şirin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu? Ali Şirin'in biyografisini haberimizde bulabilirsiniz.

Ali Şirin kimdir? AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin biyografisi

ALİ ŞİRİN KİMDİR ?

1972 yılında Ordu Ünye’de dünyaya geldi.

İlkokulu Almanya’da okuyan Şirin, lise öğrenimini Ünye Lisesi’nde tamamladı.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde, Yüksek Lisans eğitimini de Marmara Üniversitesi Klinik Farması üzerine yapmıştır.

2009-2014 yılları arasında AK Parti’den Pendik Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. Ali Şirin’in Pendik’te hizmet veren eczaneleri bulunmaktadır.

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