Ali Topuz hakkında internet üzerinde arama yapılmaya başlandı. Eski bakan Ali Topuz'un vefatının basında yer almasının ardından Topuz'a ilişkin bilgi edinmek isteyen birçok vatandaş internette araştırma yapıyor. Peki Ali Topuz kimdir? Ali Topuz neden öldü? Ayrıntılar haberimizde.

ALİ TOPUZ KİMDİR?

Ali Topuz, 1932'de Rize Çayeli'nde doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Nazmiye'dir. Yüksek Mühendis Mimar; İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi.

İstanbul Belediyesi, İller Bankası ve İstanbul İmar Planlama Müdürlüğü'nde çalıştı. Serbest mimarlık yaptı. Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında büyük inşaat projeleri uyguladı. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darülacezeye Yardım Derneği'nde yönetim görevleri üstlendi. İstanbul Huzurevi ve çok sayıda dernek ve kuruluşun kurucuları arasında yer aldı.

15(IV), 16(V), 18, 20, 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 37. Hükümet'te İmar ve İskân Bakanlığı, 40. Hükümet'te Köyişleri Bakanlığı, 42. Hükümet'te Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürüttü. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

ALİ TOPUZ NEDEN ÖLDÜ?

Ali Topuz edinilen bilgiye göre beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Ali Topuz, 87 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Ali Topuz, 5 dönem İstanbul milletvekili seçilmiş, 37. Hükümet'te İmar ve İskan, 40. Hükümet'te Köyişleri, 42. Hükümet'te ise Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.