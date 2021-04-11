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  3. Ali Yerlikaya paylaştı! İstanbul'da yapılan aşılamanın sayısı belli oldu

Ali Yerlikaya paylaştı! İstanbul'da yapılan aşılamanın sayısı belli oldu

Aşılamanın devam ettiği İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bugüne kadar ilde koronavirüs aşısı olanların sayısını açıkladı.

Ali Yerlikaya paylaştı! İstanbul'da yapılan aşılamanın sayısı belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aşılamanın ilk başladığı tarihten itibaren İstanbul'da kaç kişinin korona aşısı olduğuna dair bilgi verdi.

Koronayla mücadele kapsamında tüm yurt genelinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesin alınan bilgiye göre ise Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 18 milyon 499 bine ulaştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şehirde bugüne kadar aşı olan vatandaşın sayısının 3 milyona yaklaştığını belirtti.

Ali Yerlikaya paylaştı! İstanbul'da yapılan aşılamanın sayısı belli oldu

''EN BÜYÜK GÜÇ AŞI''

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İstanbul'umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere, 1. doz 1.661.010, 2. doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı %81,2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4'üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı" ifadelerine yer verdi.

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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