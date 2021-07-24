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Alibeyköy Barajı'nda korkutan görüntüler! Ölü balıklar kıyıya vurdu

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nda çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Bölgede çobanlık yapan Cemal Akdil, "İki günde bir buraya geliyorum. Bu manzarayla ilk defa bugün karşılaştım" dedi.

Alibeyköy Barajı'nda korkutan görüntüler! Ölü balıklar kıyıya vurdu

Sultangazi'de bulunan ve İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balık kıyıya vurdu. Ölüm nedenleri halen daha belli olmayan balıkları sabah saatlerinde koyunlarını otlatan bir kişi fark etti. 

Alibeyköy Barajı'nda korkutan görüntüler! Ölü balıklar kıyıya vurdu

"BİR BAKTIM BALIKLAR ÖLMÜŞ"

Hayvanları otlatırken ölü balıklarla karşı karşıya gelen ve şaşkınlık yaşayan Cemal Akdil, "Hayvanlarımı otlatırken sabah su içsinler diye baraja getirdim. Bir baktım balıklar ölmüş. İlk olarak kıyıda gördüm, baktım her tarafta ölmüşler. İki günde bir buraya geliyorum. Bu manzarayla ilk defa bugün karşılaştım. Nedeni çöpler olabilir, tehlikeli madde atığı olabilir. Etrafta bildiğim kadarıyla fabrika yok ama kamyon ile getirilip dökülmüş de olabilir. Hafriyat falan döküyorlar genelde. Dünde geldim dün yoktu." ifadelerini kullandı. Öte yandan, baraj çevresinde piknik yapanların çöplerini bırakması ise dikkat çekti. 

Alibeyköy Barajı'nda korkutan görüntüler! Ölü balıklar kıyıya vurdu

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