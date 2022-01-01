Alican Yücesoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Maske Kimsin Sen jürisi Alican Yücesoy'un biyografisi...

Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un jüri koltuğunda oturduğu, ekranların yeni eğlence programı Maske Kimsin Sen'in jüri üyeleri merak edildi. Vatandaşlar, Alican Yücesoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte, Maske Kimsin Sen jürisi Alican Yücesoy'un biyografisi...

ALİCAN YÜCESOY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MASKE KİMSİN SEN JÜRİSİ ALİCAN YÜCESOY'UN BİYOGRAFİSİ...

Alican Yücesoy, 22 Ekim 1982 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. Lise sonrası İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okudu. Okula girdiğinin ertesi günü yapılan bir seçmeye katılmasıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.

Sonrasında çeşitli diziler ve sinema filmlerinde oynadı. 2012 yılında Şubat dizisinde Melisa Sözen ile beraber başrol karakterini canlandırdı. 2013 yılında da başrollerinde Beren Saat'in olduğu, Nejat İşler, Yiğit Özşener, Mert Fırat’ın oynadığı “İntikam” dizisinde oynamıştır.

Alican Yücesoy, 31 Temmuz 2013 tarihinde tiyatro ve dizi oyuncusu Melisa Sözen ile Roma'da bir otelde düzenlenen sade bir törenle evlendi. Evliliklerinin beşinci ayında boşanma kararı aldılar. 20 Şubat 2014 tarihinde boşandılar.

Alican Yücesoy, 2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide; Buğra Gülsoy, Aslı Enver ile başrol oyunculuğunu üstlenmişti. Dizi'nin geniş oyuncu kadrosunda Nadir Sarıbacak, Tamer Levent, Nur Sürer ve Zeyno Eracar gibi ünlü isimler yer almıştı.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

He-Go: Halil Babür - Altıdan Sonra Tiyatro - 2017

Gülünç Karanlık: Wolfram Lotz - Bakırköy Belediye Tiyatroları-2016

Hayvan Çiftliği (oyun): George Orwell - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2014

Sıkı Yönetim: Albert Camus - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2012

Eksik: Özer Aslan - Tiyatro Hal - 2012

Külhanbeyi Müzikali: Ülkü Ayvaz - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2011

Aklı Havada: Ali Yenel - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2010

Yağmurcu: Richard Nash - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2008

Tersine Dünya: Orhan Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

Dua Odası: Shan Khan - Tiyatro Z - 2006

Pırtlatan Bal: Aziz Nesin - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Günün Adamı: Haldun Taner - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Teneke: Yaşar Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004

Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar: Dario Fo - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004

Köpek Kadın Erkek: Sibylle Berg - 2004

Suret: Onur Bayraktar - Stüdyo Drama - 2004

FİLMOGRAFİ

2022 Maske Kimsin Sen? (Jüri)

2021 Hükümsüz (Serdar)

2020 9 Kere Leyla (Haris)

2020 Bir Başkadır (Sinan)

2020 Menajerimi Ara (konuk oyuncu)

2020 Jet Sosyete (Ahmet; konuk oyuncu)

2019 Küçük Şeyler (Onur)

2018 Can Kırıkları (Cihan Karadağ)

2018 Adı: Zehra (Serkan Kurdoğlu)

2017 Aşk Uykusu (Serkan)

2016 Kördüğüm (Umut)

2015 Ertuğrul 1890 (Bekir)

2015 Serçe Sarayı (Ali Rıza öğretmen)

2014 Bana Artık Hicran De (Murat Sezgin)

2013-2014 İntikam (Ali Sülen)

2012-2013 Şubat (Şubat)

2012 Suskunlar (Cebrail)

2011 Sen de Gitme (İlker)

2011 Eyyvah Eyvah 2 (İbrahim)

2010 Prensesin Uykusu (Neşet)

2010 Fatmagül'ün Suçu Ne? (Ali)

2010 Eyyvah Eyvah (İbrahim)

2009 Ev (02 Koray)

2008-2010 Adanalı (Tilki Timur)

2008 Dinle Neyden (Halil Tabip)

2007 Gurbet Yolcuları (Hüseyin)

2007 Zoraki Koca (Tarık)

2007 Umut Adası (Tuğra)

2006 Son Osmanlı Yandım Ali (Mustafa Kemal)

2004 2 Eylül (Tim Çavuşu)

2004 Akümülatörlü Radyo (Murat)

2003 Sessiz Gece (Işık)

2003 Pilli Bebek (Ertuğrul)

ÖDÜLLER

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (2019) (Küçük Şeyler)

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (2019)

The 33rd Montenegro Film Festival Golden Mimosa for Best Actor - La Belle Indifference

9. Malatya Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

7. Kayseri Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Küçük Şeyler)

Top Shorts Uluslararası Kısa Film Festivali En İyi Senaryo (Taş), 2020

Vasfi Rıza Zobu Tiyato Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Gülünç Karanlık)

20. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri / Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Hayvan Çiftliği)

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Alican Yücesoy/Gülünç Karanlık)

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri 2016-2017 Yılın Erkek Oyuncusu (Gülünç Karanlık)