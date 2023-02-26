Alidu Namhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alidu Namhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alidu Namhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alidu Namhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alidu Namhan 11 Ağustos 1995 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alidu Namhan Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alidu Namhan'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alidu Namhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alidu Namhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alidu Namhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alidu Namhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Al-Jazeera Club

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

22 Ağustos 2022 yılında Real Tamale

Alidu Namhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alidu Namhan şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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