Sosyal medyada '#SapıkAlihantutuklansın' etiketiyle yapılan paylaşımlar sonrası gözaltına alınan Alihan Ş. ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Peki Alihan Ş kimdir? Kaç yaşında? | Sapık Alihan Tutuklansın paylaşımlarının sebebi nedir? | Alihan Ş tutuklandı mı? İşte ayrıntılar...

ALİHAN Ş KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

İsminin Alihan Ş., olduğu öğrenilen ve yaşına ilişkin açıklamada bulunulmayan ama 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen genç, sosyal medyada gündem olan ve herkesin tepkisini çeken paylaşımlar yaptı.

SAPIK ALİHAN TUTUKLANSIN PAYLAŞIMLARININ SEBEBİ NE?

Sosyal medyada dün akşam saatlerinde gündem olan ve herkesin tepkisini çeken bir olay yaşandı. İsminin Alihan Ş., olduğu öğrenilen 18 yaşından küçük genç, paylaştığı videolarda skandal sözler kullandı.

Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaretler eden Alihan Ş. Türk Bayrağı'nı yırttı. Bunun dışında 3 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Twitter'da söz konusu videolar paylaşılarak #SapıkAlihanTutuklansın etiketi ile duruma tepki gösterildi. #SapıkAlihantutuklansın Twitter'da trend topic oldu.

ALİHAN Ş TUTUKLANDI MI?

Tepki çeken görüntüler sonrası İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri ise Alihan Ş. isimli şüpheliyi Kağıthane İlçesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında;

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün hazırladığı araştırma raporunda Suça sürüklenen çocuk A.Ş., gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınmak üzere Adliyeye sevk edildi.

Gencin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına kolonya dökerek yaktığı, Atatürk'e hitaben sinkaflı küfürler ettiği, yine paylaşmış olduğu bir videoda Türk Bayrağını ateşe vererek yırttığı tespit edilmesi üzerine, "Devletin Egemenlik Alametlerini Alenen Aşağılama, Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.