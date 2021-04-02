Alim Aykut Esgi kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor, hangi mevkide oynuyor?

Spor kamuoyunu derinden etkileyen çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. Akhisarspor'da forma giyen ve kadro dışı bırakılan Alim Aykut Esgi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Çakar'ın transfer olması için ve Akhisarspor'da yeniden kadroya alınması için babasından para istediğini iddia etti.

ALİM AYKUT ESGİ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Alim Aykut Esgi, 27 Aralık 1998 tarihinde Almanya Bergisch Gladbach'ta dünyaya geldi. 22 yaşındaki futbolcu, futbola B. G'bach Alt yapısında başladı. Sırasıyla, Euskirchen U17, Vikt. Köln U19, Kayserispor U21, Karagümrük, Darıca GB, Celik Zenica takımlarında forma giydi. Daha sonra 50 bin euro karşılığında Bayrampaşa'ya transfer oldu. Buradan bedelsiz olarak Akhisarspor'a geçti.

HANGİ TAKIMDA OYNUYOR, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

2021 yılında Akhisarspor'a transfer olan Alim Aykut Esgi, sol kanat ve sağ kanat mevkilerinde forma giymektedir.

ALİM AYKUT ESGİ, AHMET ÇAKAR İÇİN NE DEDİ?

Alim Aykut Esgi, sosyal medya hesabından Ahmet Çakar hakkında," Ahmer Çakar, bugün VAR Odası'na bağlanacakmış. Umarım bu yayına beni ve babamı da bağlarlar. Beni önce Karagümrük'e sonra Darıca Gençlerbirliği'ne sonra da Akhisarspor'a götürmek için babamdan ne kadar aldıklarını açıklayacağım. Ayrıca tekrar takıma girmem için ne kadar istediklerini de açıklayacağım. Şayet beni bağlamazlarsa başka bir kanala bağlanıp bütün gerçekleri açıklayacağım. Hem TFF'ye hem de savcılığa başvuracağım." ifadelerini kullandı.