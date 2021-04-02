Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeysi ırkçı aşırılık yanlısı sloganlar atılmasını kınadıSivas Ulaş Nüfusu 2020 - 2021 |  Ulaş İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Arnavutköy sokağa çıkma kısıtlaması için sıkı denetim altına alındıFenerbahçe Beko Barcelona karşısında tutunamadıGöç Araştırmaları Vakfı tarafından Müslüman karşıtı nefretle mücadele temalı konferans düzenlendiGaziantep'te trafik kazası: Ölü ve yaralılar varTürkiye'de son 24 saat içerisinde 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktıMesut Özil'den flaş paylaşım: Antrenman sahasına dönebildiğim için çok mutluyumAlman şirketleri Beyrut Limanı için teklif sunacakAlim Aykut Esgi kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor, hangi mevkide oynuyor?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Alim Aykut Esgi kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor, hangi mevkide oynuyor?

Alim Aykut Esgi kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor, hangi mevkide oynuyor?

Akhisarspor'da forma giyen Alim Aykut Esgi, Ahmet Çakar'ın kendisinin başka takımlara transfer olması için babasından para aldığını ifade etti. Bu kapsamda Alim Aykut Esgi kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor, hangi mevkide oynuyor?

Alim Aykut Esgi kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor, hangi mevkide oynuyor?

Spor kamuoyunu derinden etkileyen çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. Akhisarspor'da forma giyen ve kadro dışı bırakılan Alim Aykut Esgi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Çakar'ın transfer olması için ve Akhisarspor'da yeniden kadroya alınması için babasından para istediğini iddia etti. 

ALİM AYKUT ESGİ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Alim Aykut Esgi, 27 Aralık 1998 tarihinde Almanya  Bergisch Gladbach'ta dünyaya geldi. 22 yaşındaki futbolcu, futbola  B. G'bach Alt yapısında başladı. Sırasıyla,  Euskirchen U17, Vikt. Köln U19, Kayserispor U21, Karagümrük, Darıca GB, Celik Zenica takımlarında forma giydi. Daha sonra  50 bin euro karşılığında  Bayrampaşa'ya transfer oldu. Buradan bedelsiz olarak  Akhisarspor'a geçti. 

HANGİ TAKIMDA OYNUYOR, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

2021 yılında Akhisarspor'a transfer olan Alim Aykut Esgi, sol kanat ve sağ kanat mevkilerinde forma giymektedir. 

Alim Aykut Esgi kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor, hangi mevkide oynuyor?

ALİM AYKUT ESGİ, AHMET ÇAKAR İÇİN NE DEDİ?

Alim Aykut Esgi, sosyal medya hesabından Ahmet Çakar hakkında," Ahmer Çakar, bugün VAR Odası'na bağlanacakmış. Umarım bu yayına beni ve babamı da bağlarlar. Beni önce Karagümrük'e sonra Darıca Gençlerbirliği'ne sonra da Akhisarspor'a götürmek için babamdan ne kadar aldıklarını açıklayacağım. Ayrıca tekrar takıma girmem için ne kadar istediklerini de açıklayacağım. Şayet beni bağlamazlarsa başka bir kanala bağlanıp bütün gerçekleri açıklayacağım. Hem TFF'ye hem de savcılığa başvuracağım." ifadelerini kullandı.

Alim Aykut Esgi kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor, hangi mevkide oynuyor?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT