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Alımcı ne demek, TDK'ya göre Alımcı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Alımcı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Alımcı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Alımcı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Alımcı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Alımcı ne demek, TDK'ya göre Alımcı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alımcı ne demek? Alımcı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alımcı kelimesi. Peki alımcı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alımcı nedir, alımcı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ALIMCI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alımcı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alımcı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tahsildar

ALIMCI KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- dış alımcı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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