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  3. Alina Bozdan panik atak itirafı: "Çok kalabalık olunca kendimi kaybediyorum"

Alina Bozdan panik atak itirafı: "Çok kalabalık olunca kendimi kaybediyorum"

Ünlü oyuncu Alina Boz, katıldı galalarda panik atak geçirdiğini itiraf etti. InStyle dergisi için kamera karşısına geçen oyuncu, "ilk galama katıldığımdan beri bu böyle. Çok kalabalık olunca kendimi kaybediyorum." şeklinde konuştu.

Alina Bozdan panik atak itirafı: "Çok kalabalık olunca kendimi kaybediyorum"

InStyle dergisine verdiği röportajda kendisi hakkında bilinmeyenleri anlatan güzel oyuncu, gala önceleri panik atak krizinin tuttuğunu söyledi. Alina Boz bu durumu şöyle ifade etti "Galalarda gerçekten çok zorlanıyorum. Bu hiç geçmedi. İlk galama katıldığımdan beri bu böyle. Çok kalabalık geliyor bana ve panik oluyorum. Ne kadar aşmaya çalışsam da aşamadım." şeklinde konuştu.

Alina Bozdan panik atak itirafı: Çok kalabalık olunca kendimi kaybediyorum

 

Özellikle kameralar açılıp, flashlar patladığı zaman panik atak olduğunu söyleyen Boz, "Hiç belli olmadı ama ben çoğu röportajımda dudaklarımın titrediğini hatırlıyorum. Aynı anda birden çok şeye odaklanmakta güçlük çekiyorum." dedi.

Alina Bozdan panik atak itirafı: Çok kalabalık olunca kendimi kaybediyorum

Pandemiden dolayı gidip göremediği yerlere gitmeyi planladığını söyleyen Alina Boz, "Pandemide öğrendiğim en önemli şey hiçbir şeyi ertelememek gerektiği oldu." söyleyerek Avrupa tatiline çıkmak istediğini söyledi.

Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde okuyan Alina Boz, “Hep görüntü, görüntü yönetmenliği, sinematografi konularına meraklıydım." dedi.

Alina Bozdan panik atak itirafı: Çok kalabalık olunca kendimi kaybediyorum

Katıldığı galalarda güzellik kadar rahatlığında önemli olduğunu söyleyen güzel oyuncu galalara en güzel şekilde hazırlanmaya çalıştığını söyledi.

Alina Bozdan panik atak itirafı: Çok kalabalık olunca kendimi kaybediyorum

Paramparça, Elimi Bırakma, Bölük gibi dizlerde oynayan 23 yaşındaki oyuncu son olarak Maraşlı dizinde Mahur rolünü canlandırmakta.

Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşamakta.

Alina Bozdan panik atak itirafı: Çok kalabalık olunca kendimi kaybediyorum

 

 

 

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