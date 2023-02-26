Alireza Khodaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Khodaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Khodaei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Khodaei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Khodaei 3 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علیرضا خدایی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Khodaei Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alireza Khodaei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alireza Khodaei'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alireza Khodaei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Khodaei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alireza Khodaei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Khodaei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Niroye Zam U19

22 Ekim 2016 yılında Persepolis U19

5 Ocak 2020 yılında Niroye Zam U21

13 Mart 2021 yılında Persepolis

7 Kasım 2021 yılında Saipa FC

23 Ağustos 2022 yılında Aluminium Arak

Alireza Khodaei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Khodaei şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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