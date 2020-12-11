Alişan yıllardır sakladığı büyük sırrını canlı yayında açıkladı. Ünlü şarkıcı Alişan, 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden döndü.

Star TV ekranlarında hafta içi her gün Demet Akalın ile sabah programı sunan Alişan, bugün yayınlanan bölümde 2 yıl önce başına gelen korkunç olayı anlattı.

Eşi hamileyken kilo aldığı için göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan yaşadıklarını böyle anlattı:

"BOYNUMA KADAR MORARDIM"

"2 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider' dedi. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 2 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kalmışım. Ben bunu kimseye söylemedim, annem de dahi. Ameliyattan sonra 1 gün hastanede kaldım ve 2 gün sonra vücudumda morarmalar oldu. Göbeğimde yağ alınırken nasıl bir çalışma yapıldıysa 2 gün yataktan çıkamadım ve boynuma kadar morardım. Ben bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda bana 'Normaldir bunlar 1 ay içinde göbeğin falan dümdüz olacak' dedi. 1 ay sonra morarmalar geçti. Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum da ben bunun için yayın yasağı da aldırdım çünkü o halini kimse görsün istemiyorum. 2 yıldır denize tişörtle giriyorum ve sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var.

"GÖBEĞİMDE HALA YANIK İZLERİ VAR"

Bunu mahkemede canlı canlı göstereceğim ama şimdi kimseye göstermek istemiyorum çünkü çok kötü. Benim ameliyattan 2 ay sonra karnımda su toplamalar oldu. Haftanın iki günü yaklaşık ikişer litre göbeğimden sıvı alındı. Çünkü göbeğim şişmeye başlıyor su olunca. Çünkü benim drenaj sistemimi mahvetmiş. Buna eşim, arkadaşım ve hemşirelerde şahit. 5 ay bu devam etti ve kimseye bir şey demedim. Göbeğimde hala yanık izleri var.

"ŞÜKRET Kİ ÖLMEDİN DEDİLER"

Ameliyatı yapan kişi ben birkaç doktora götürdü ve bana 'Ameliyatta hata yapılmış şükret ki ölmedin' dediler. Çünkü bu ameliyatla ölenler varmış. Sonra ben kendim doktor bulup geçen sene tekrardan ameliyat oldum. Biraz toparlandı ama o yanık izi ve dalgalanmalar hiç geçmeyecek. Ömür boyu bunu taşıyacağım. Bu arkadaşımdan da hiç destek göremediğim için hem açıklama gereği duydum hem de hukuki yollara başvurdu. Hem maddi hem de manevi olarak..."