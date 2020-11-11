Alişan Kapaklıkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Alişan Kapaklıkaya'nın kızı neden öldü?

Alişan Kapaklıkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar internette sıkça bakılanlar arasında yerini aldı. Bu soruların cevaplarına ve daha fazlasına biz de haberimizde yer verdik. İşte o bilgiler...

ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

57 yaşında olan Alişan Kapaklıkaya 1962 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yoksul bir ailede dört kаrdeşten biri olаrаk dünyaya gelen Alişan Kapaklıkaya 1985 yılında Marmara Üniversitesi'nden mеzun oldu.

1987 ile 1992 yılları arasında Çukurova Üniversitesinde Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2000'li yıllarda NLP ile tanıştı ve bu alanda uzmanlık alarak uluslararası alanlarda çalışmalar yaptı. Özellikle bir TV programında anlattığı siyah pantolon hikayesi ile popülerliğini arttırdı.

ALİŞAN KAPAKLIKAYA’NIN KIZI NEDEN ÖLDÜ?

Zahide Yetiş'le programında kanser hastası kızından da bahseden Yazar Alişan Kapaklıkaya kızı için dua istemişti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Kapaklıkaya'nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 4 Ocak 2018’de hayatını kaybetmişti.

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