Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi! Sağlık durumu kritik!

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanarak geçtiğimiz günlerde Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş için hastanedeki bekleyiş sürüyor.

Alişan, eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş, geçtiğimiz gün hastanedeydi. Hastane önündeki bekleyişini sürdüren aile doktorlardan gelecek güzel haberi bekledi.

"DURUMU ÇOK KRİTİK"

Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalışırken şarkıcı hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi.

"MUCİZELERLE DOLU BİR GÜN OLSUN"

Alişan'ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Mucizelerle dolu bir gün olsun" mesajını yayınlamıştı.

2009 yılında Merve Tektaş ile dünyaevine giren Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kız çocuğu bulunuyor.