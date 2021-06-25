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  3. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi! Sağlık durumu kritik!

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi! Sağlık durumu kritik!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandıkları haberiyle sevenlerini üzen Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş gündeme oturmuştu. Selçuk Tektaş’ın durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi! Sağlık durumu kritik!

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanarak geçtiğimiz günlerde Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş için hastanedeki bekleyiş sürüyor.

Alişan, eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş, geçtiğimiz gün hastanedeydi. Hastane önündeki bekleyişini sürdüren aile doktorlardan gelecek güzel haberi bekledi.

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi! Sağlık durumu kritik!

"DURUMU ÇOK KRİTİK"

Selçuk Tektaş’ın  eşi Merve Tektaş’ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalışırken şarkıcı hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi.

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi! Sağlık durumu kritik!

"MUCİZELERLE DOLU BİR GÜN OLSUN"

Alişan'ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Mucizelerle dolu bir gün olsun" mesajını yayınlamıştı.

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi! Sağlık durumu kritik!

2009 yılında Merve Tektaş ile dünyaevine giren Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kız çocuğu bulunuyor.

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