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  3. Alişan Selçuk'tan sonra toparlayamadı! Kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutladılar! Buse Varol: Acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha asla 1 yaşına giremeyecek

Alişan Selçuk'tan sonra toparlayamadı! Kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutladılar! Buse Varol: Acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha asla 1 yaşına giremeyecek

Buse Varol ve Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması ile ayrılık iddialarını gündeme getirmesiyle Buse Varol, Alişan'ın annesinin evindeki kutlamaya davet edilmediğini itiraf etti.

Alişan Selçuk'tan sonra toparlayamadı! Kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutladılar! Buse Varol: Acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha asla 1 yaşına giremeyecek

Alişan ve Buse Varol çiftinin küçük kızları için ayrı ayrı doğum günü kutlamasıyla ikilinin ayrılık iddiaları güçlendi.

2. Sayfa'ya konuşan Buse Varol, bir itirafta bulundu. Varol, "Kızım Eliz'in doğum günü partisini Alişan düzenlendi. Son ana kadar Selçuk'un eşi Merve de gelecekti. Merve ve Alişan'ın yeğenleri son ana kadar gelecekti, vazgeçtiler. Saygı duyuyorum ne Merve'yi ne de kızları asla sorun konusu yapmadım. Suzan anneyle bir sorunumuz yok. Alişan'ın annesinin evde düzenlediği partiye kimse beni davet etmedi. Hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha bir yaşına gelemeyecek" dedi. Varol Alişan'ın kendisine "Gel" dediğini ama davet almadığını söyledi.

Alişan Selçuk'tan sonra toparlayamadı! Kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutladılar! Buse Varol: Acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha asla 1 yaşına giremeyecek

1 yaşına basan kızı Eliz için, dün Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otelde doğum günü partisi düzenleyen Varol, parti fotoğraflarını "6 Şubat 2022..Bugün 1 yaşındasın annecim. Daha hayatın okadar başındasın ki; seni üzenler olacak, yollarına taş koyanlar, belki bazen ağlatanlar... Ama bunların yanında sarıp sarmalayanlar da olacak, seni sen olduğun için sevenler de, seni yarı yolda bırakanlar da olacak, seninle aynı yolu yürüyenler de... Hayatı öğrenecek çok uzun yıllar yaşamak nasip etsin Allah. Tek dileğim merhametli ve vicdanlı biri olman... Seni çok seviyorum benim mucizem... Annen olarak yaşadığım sürece hep yanında, yanınızda olacağım, iyi ki beni seçtin Eliz'im..." notuyla paylaştı.

Alişan Selçuk'tan sonra toparlayamadı! Kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutladılar! Buse Varol: Acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha asla 1 yaşına giremeyecek

BUSE'SİZ KUTLAMA

Alişan ise kızı Eliz için aile ortamında babanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan'ın katıldığı bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.  Kayınvalidesinin evine davet edilmediğini söyleyen Buse Varol ise fotoğraflarda da yer almadı.

Alişan Selçuk'tan sonra toparlayamadı! Kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutladılar! Buse Varol: Acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha asla 1 yaşına giremeyecek​​​​​​​

Alişan fotoğraf karelerinin altına "Eyşan’ım,Ceylan’ım,Eliz’im... 3 aşkım bir arada. Allah’ım güzel yazılar yazsın size... Ben her zaman böyle yanınızda olacağım İnşallah Allah ömür verdikçe." notunu düştü.

Alişan Selçuk'tan sonra toparlayamadı! Kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutladılar! Buse Varol: Acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha asla 1 yaşına giremeyecek​​​​​​​ALİŞAN SELÇUK'TAN SONRA TOPARLAYAMADI

Alişan, kardeşi Selçuk'un ölümüyle derinden sarsılmıştı. Neredeyse her günü kardeşinin mezarında geçiren Alişan, diğer boş vakitlerini de yeğenleri Eyşan ve Ceylan ile geçirmeye başlamış ve sosyal medyada Buse Varol'un bu durumdan rahatsız olduğu yorumları yapılmıştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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