Alişan ve Buse Varol'un bebeklerinin görüntüsü ortaya çıktı! Bebek kime benziyor?

Geçen sene dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Varol'un doktoru yaptığı açıklamada durumlarının iyi olduğunu ve bebeğin 4 kilo 265 gram doğduğunu söyledi. Bebeğin ilk görüntüsü ise 2. Sayfa programında ekranlara geldi. İşte Alişan ve Buse Varol!un bebeklerinin görnütüsü.

4 KİLO 265 GRAM DOĞDU

Buse Varol'un doktoru şu açıklamayı yaptı:

''Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği, 4 kilo 265 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.''

ALİŞAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İlk kez babalık heyecanı yaşayan Alişan sosyal medyada yapılan kötü yorumlara isyan etti.

Alişan isyanını şu sözlerle dile getirdi:

''Bıraksınlar saçma sapan yorum yapmayı. 'Allah analı babalı büyütsün' demek ya da 'hayırlı olsun' demek bu kadar zor değil. Az önce yine aptal aptal yorumlar var. Çocuk dünyaya gelmiş; bir melek dünyaya gelmiş, adam iyi olur kötü olur, seversin sevmezsin ama bir 'hayırlı olsun' de. Çok ayıp ya."