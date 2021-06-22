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  3. Alişan ve kardeşinden kötü haber geldi! Koronavirüse yakandılar: Selçuk Tektaş'ın durumu ağır!

Alişan ve kardeşinden kötü haber geldi! Koronavirüse yakandılar: Selçuk Tektaş'ın durumu ağır!

Ünlü şarkıcı Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalandı. Alişan hastalığı hafif atlatırken kardeşinin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Alişan ve kardeşinden kötü haber geldi! Koronavirüse yakandılar: Selçuk Tektaş'ın durumu ağır!

45 yaşındaki şarkıcı Alişan ve menajerliğini yapan kardeşi Selçuk Tektaş'ın tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.

Alişan'ın koronavirüsü ayakta atlattığı öğrenilirken kardeşi Selçuk Tektaş'ın  Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı haberi geldi.

Merve Tektaş ile 2009 yılında hayatını birleştiren Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

    Alişan ve kardeşinden kötü haber geldi! Koronavirüse yakandılar: Selçuk Tektaş'ın durumu ağır!Alişan ve kardeşinden kötü haber geldi! Koronavirüse yakandılar: Selçuk Tektaş'ın durumu ağır!

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