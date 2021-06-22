Alişan ve kardeşinden kötü haber geldi! Koronavirüse yakandılar: Selçuk Tektaş'ın durumu ağır!

45 yaşındaki şarkıcı Alişan ve menajerliğini yapan kardeşi Selçuk Tektaş'ın tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.

Alişan'ın koronavirüsü ayakta atlattığı öğrenilirken kardeşi Selçuk Tektaş'ın Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı haberi geldi.

Merve Tektaş ile 2009 yılında hayatını birleştiren Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.