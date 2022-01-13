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Alişan'a tepkiler çığ gibi büyüyor! Yunus Günçe, fena dalga geçti! "Benimle de evlenebilirmiş"

Yunus Günçe, Buse Varol ile dizilerde öpüşmediği için evlendiğini söyleyen Alişan'ı tiye alarak, "Benimle de evlenebilirmiş" dedi.

Alişan'a tepkiler çığ gibi büyüyor! Yunus Günçe, fena dalga geçti! "Benimle de evlenebilirmiş"

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Alişan'ın yaptığı 'evlilik' itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi ve çocukları Eliz ile Burak'ın annesi Buse Varol için "Bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" şeklinde cevap veren Alişan, tepki çekmeye devam ediyor.

Evlilik itirafıyla gündem olan ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan 45 yaşındaki Alişan'la oyuncu Yunus Günçe alay etti.

Alişan'a tepkiler çığ gibi büyüyor! Yunus Günçe, fena dalga geçti! Benimle de evlenebilirmiş

"BEN DE ÖPÜŞMEDİM"

Günçe, Twitter hesabından ''Ben de bugüne kadar hiçbir dizide öpüşmedim. Alişan benimle de evlenebilirmiş!'' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Yunus Günçe, 2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuş ve Işık Selin Kuyumcu ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti.

Alişan'a tepkiler çığ gibi büyüyor! Yunus Günçe, fena dalga geçti! Benimle de evlenebilirmiş

Emine Özfalcı
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