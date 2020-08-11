Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
Geçtiğimiz günlerde ikinci bebek sahibi olacaklarını açıklayan Alişan ve Buse Varol çifti sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ikinci bebeğinin cinsiyetini yeni programında canlı yayında açıkladı. Ünlü çiftin kız bebekleri olacak.
Geçtiğimiz günlerde ikinci bebek sahibi olacaklarını açıklayan Alişan ve Buse Varol çifti canlı yayında bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.
ALİŞAN'IN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU MU?
Buse Varol-Alişan çiftinin ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Burak isminde bir oğulları olan çift kız bebek bekliyor.