Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde ikinci bebek sahibi olacaklarını açıklayan Alişan ve Buse Varol çifti canlı yayında bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

ALİŞAN'IN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU MU?

Buse Varol-Alişan çiftinin ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Burak isminde bir oğulları olan çift kız bebek bekliyor.