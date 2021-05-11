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  3. Alişan'ın Eşi Buse Varol'a büyük şok! Dolandırıldı!

Alişan'ın Eşi Buse Varol'a büyük şok! Dolandırıldı!

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol da dolandırıcıların kurbanı oldu. Instagram hesabını çaldıran Varol konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Siber suçlara şikayet ettik." ifadelerini kullandı.

Alişan'ın Eşi Buse Varol'a büyük şok! Dolandırıldı!

Alişan'ın eşi Buse Varol'un Instagram hesabı dolandırıcılar tarafından çalındı. Hesabının hack'lendiğini ifade eden Varol, "Siber suçlara şikayet ettik. Bu suçu işleyen yaşları küçük, üç beş kişinin fotoğraflarına kadar tüm bilgileri elimde. Pazartesi hepsini açıklayacağım" diye konuştu.

TAKİPÇİLERİNDEN PARA İSTEDİ

Buse Varol'un hesabı hack'lendikten sonra dolandırıcılar, Varol'un takipçilerinden bir banka hesabına para yatırmalarını talep ettiği gönderi paylaştı. Çok geçmeden Varol'un hesabının ele geçirildiği ve bu paylaşımın dolandırıcılar tarafından yapıldığı gün yüzüne çıktı. 

Hesabını geri almayı başaran Varol, "Gece iki de hack'lendim. O saatten beri uyumadım. Hesabımı geri aldım" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda dolandırıcıların Alişan'a da, "Eşinizin hesabı elimizde" diye mesaj attıkları ortaya çıktı.

Alişan ın Eşi Buse Varol a büyük şok Dolandırıldı

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