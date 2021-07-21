Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan Selçuk Tektaş, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına yakalanmış ve durumu kötüleşince özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi. Bu kapsamda Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? sorularına yanıt aranıyor.

ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR? NERELİ?

Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan 42 yaşındaki Selçuk Tektaş, 12 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya geldi. 2009 yılında Merve Tektaş ile nikah masasına oturmuştu. Tektaş'ın bu evliliğinden iki kızı dünyaya gelmişti.

SELÇUK TEKTAŞ KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Selçuk Tektaş, koronavirüs salgınına yakalanmış, durumu ağırlaşınca özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi görmeye başlamıştı. Entübe edilen Selçuk Tektaş, 42 yaşında gece saatlerinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.