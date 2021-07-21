Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?Son dakika | Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiDışişleri Bakanlığı'ndan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'a tepki!Turuncu dumanlar gökyüzünü kapladı! Ukrayna'da azot fabrikasında patlamaÇin'de aile ve nüfus planlaması kanunu revize edilecek! 3 çocuk sahibi olmaya izin çıktıCasus yazılımla halkı mı gözetliyorlar? Ülkeyi karıştıran iddia!Sosyetik güzel Süreyya Yalçın ABD'den Türkiye'ye 46 bavulla geldiSon dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bayramın tadını bozmadan...KKTC'de gençlerle buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dayanışma mesajıSon dakika | Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bunun üzerine Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? sorularına yanıt aranıyor.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan Selçuk Tektaş, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına yakalanmış ve durumu kötüleşince özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi. Bu kapsamda Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? sorularına yanıt aranıyor.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR? NERELİ?

Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan 42 yaşındaki Selçuk Tektaş, 12 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya geldi.  2009 yılında Merve Tektaş ile nikah masasına oturmuştu. Tektaş'ın bu evliliğinden iki kızı dünyaya gelmişti.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

SELÇUK TEKTAŞ KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Selçuk Tektaş, koronavirüs salgınına yakalanmış, durumu ağırlaşınca özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi görmeye başlamıştı. Entübe edilen Selçuk Tektaş, 42 yaşında gece saatlerinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT