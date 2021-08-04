Alışveriş yaparken ayağı kayıp düşen müşteriye tazminat ödenecek!

Tokyo'nun güneydoğusundaki Kanagawa eyaletinde bulunan bir süpermarketin manav reyonundan marul alan müşteri, ayağının kayması sonucu düştü.

SAKAT KALDI

Düşmesi sonucu sakat kalan 60 yaşlarındaki adam, bu duruma ıslak zeminin sebep olduğu iddiasıyla süpermarkete tazminat davası açtı.

Tokyo Bölge Mahkemesi, olay sonrası açılan ve 5 yıl süren davanın son duruşmasında kararı açıkladı.

Hakim Heyeti Başkanı Yukio Şinad tarafından marul yapraklarından damlayan suların zemini ıslatıldığı, süpermarket yönetiminin bu durumun farkında olmasına rağmen gereken tedbirleri almadığı belirtildi.

Mahkeme, süpermarketin, düşüp sakat kalması ve gelir kaybına uğraması sebebiyle müşterisine 21 milyon yen (190 bin dolar) tazminat ödemesine hükmetti.