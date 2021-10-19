Bosna Hersek'in "Bilge Kral" olarak anılan ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in aramızdan ayrılmasının üzerinden 18 yıl geçti. 19 Ekim 2003 tarihinde hayata gözlerini yuman "Bilge Kral"ı sevenleri ölüm yıl dönümünde anmak için "Aliya İzzetbegoviç ne zaman öldü? | Aliya İzzetbegoviç unutulmayan sözleri, en anlamlı sözleri, resimli sözler" konu başlıklarına göz atıyor. Haberimizde tarihe adını yazdırmış olan Bosna Hersek'in Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in en anlamlı sözlerine yer verdik.

ALİYA İZZETBEGOVİÇ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Aliya İzzetbegoviç 19 Ekim 2003 tarihinde hayata gözlerini yummuştur.

ALİYA İZZETBEGOVİÇ EN ANLAMLI SÖZLERİ, RESİMLİ SÖZLER | ALİYA İZZETBEGOVİÇ UNUTULMAYAN SÖZLERİ

"Kur’an edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O’na bir düşünce tarzı değil, bir yaşam tarzı olarak bakılmalıdır."

"Bizi toprağa gömmeye çalıştırlar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı."

“Her şeye kadir olan Allah'a and olsun ki köle olmayacağız.”

"Her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır."

"Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler"

❝Ey teslimiyet, senin adın İslam'dır!❞

“Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz.”

"İktidara gelirseniz hâl ve hareketlerinize dikkat edin. Kibirli olmayın, size ait olmayan şeyleri almayın, güçsüzlere yardım edin ve ahlak kurallarına uyun. Unutmayın ki, sonsuz iktidar yoktur."

“Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir.”

“ İstediğiniz kadar dağlara haç koyun. Gökyüzüne her baktığınızda Hilal'i göreceksiniz.”

"Evet ben de korkuyorum ama yürümemi gerektiren sebepler, korkmamı gerektiren sebeplerden daha fazla."

"İslam korkakların değil, cesur ve atılgan Müslümanların omuzlarında yükselecektir."

"Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz."

"Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım."

"Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."

"Ben Avrupa`ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptı. Hem de Batı`nın gözü önünde; Batı medeniyeti adına."

"Hakiki vatansever vatanını diğerlerine üstün tutan değil, vatanının övgüye mazhar olması için hareket edendir"

"Din hurafeleri yok etmezse, hurafeler dini yok eder."

"Sanat için soyunana alkış tutanlar; Allah için giyinene neden zulmeder?"

"Kabile ve ulusun dar sınırlarından kurtulmak için kendinizi Müslüman olarak düşünmeye başlayın."

"Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler."

"Hukuk benim için sadece meslek değil inancım, yaşam tercihim ve hayat felsefem"

"Kur'an edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O'na bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır"

"Geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız. Kin ve intikam peşinde koşmayacağız."

"Bir kelimeyi hiç aklınızdan çıkarmayın: Devlet. Devletin ne kadar önemli olduğunu hepimiz idrak etmeliyiz. Devletsiz bir millet boşluğa düşer, rüzgarda savrulup gider."

"Nefrete nefretle cevap vermeyin. Bosna için nefret çıkmaz sokaktır. Nefret sadece bizim ruhlarımızı zedelemiyor, Bosna'nın özünü de zedeliyor."

"Hayat kısa sözüne hiç itibar etmedim. Çünkü yeterince uzun yaşadığımı düşünüyorum"

"İnsan şahsiyetini alçaltan, onu eşyayla bir tutan herşey gayri insanidir."

"Bir gün askerlerden biri gelip kendisine “onlar bizim kadınlarımıza tecavüz ediyorlar, onlar bizim kadınlarımızı, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı öldürüyorlar. Buna bigane kalmamalıyız” dediğinde, Aliya çok veciz bir şey söylüyor “Sırplar bizim öğretmenimiz değiller.”

"Ben dindarlığımı annemin dindarlığına borçluyum."

"Balığın suda yaşaması gibi dünyanın içinde yaşadığı çevre Kur'an ve İslâm'dır"

"Bizi yok etmeye çalışıyorlar ama bilsinler ki Müslümanlar yok olmayacaklardır."

"Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım."

"Dindarlık şehrin büyümesiyle azalır; daha doğrusu, bu azalma insana yadırgatıcı bir tarzda tesir eden şehircilik unsurlarının birikmesiyle beraber meydana gelir. Çünkü şehir ne kadar büyürse üzerindeki gök de o kadar ufalır."

"Sloganımız şu: Kendinden olanı sev, ötekine saygı göster."

"Hayat inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur."

"Cami minarelerinden ve televizyon vericilerinden halka yönelen mesajlar birbirine zıt olursa ne elde edebiliriz ki?"

"Bunu hiç unutma evlat! Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı; devam edegelen sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur."

"Bu adil bir barış olmayabilir; fakat süren bir savaştan daha iyidir."

"Karanlığa alışmış olan köstebekler, ışığa müsamaha gösteremezler."

"Acılar ve ızdıraplar içinde doğan dinler ve devrimler rahat ve konfora gömülünce biter."