Alkol alıp mezarlığa girip hırsızlık yapıp matkabı çalan hırsız yakayı ele verdi

Samsunda bir kişi alkol aldıktan sonra hırsızlık yapmak için mezarlıklar müdürlüğü binasından matkap çalıp satmaya çalışan hırsız polise yakalandı

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Alkol alıp mezarlığa girip hırsızlık yapıp matkabı çalan hırsız yakayı ele verdi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kıran Mezarlığı içinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.(31) adlı şahıs aldığı alkolünde etkisiyle mezarlıklar Müdürlüğü binasına girip buradaki dolaptan şarjlı matkabı çaldı. H.K. daha sonra da çaldığı matkabı sokakta tanımadığı bir kişiye sattı.

Polis tarafından yakalandı

Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Polis tarafından yakalanan H.K. İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezine teslim edildi. Polisteki soruılanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen H.K. "Alkollüydüm.Ne yaptığımı bilmiyorum. Dolaptan şarlı matkabı alınca yolda karşılaştığım tanımadığım bir kişiye 150 liraya sattım"dedi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderil

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