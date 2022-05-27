Alkol ve sigaraya zam geldi, bağımlılar öfkeden çılgına döndü! İşte güncel zamlı içki ve sigara fiyatları...

Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü sayıda yayımlanan kararına göre aralık ayı sonuna kadar sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları değiştirildi.

Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı.

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE ARTIŞ ORANI YÜZDE 25

Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 oldu. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Rakının litresine yapılan 120 liralık artış en yaygın tüketilen 70’lik rakıda 55 liralık zamma tekabül ediyor. Zammın ne kadarının fiyata yansıtılacağını ise satıcı firmalar belirleyecek. Bu artışın ardından 70’lik rakı fiyatının 271 lirası ÖTV olacak.

SİGARADA ARTIŞ ORANI YÜZDE 10

Sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Sigarada ise maktu vergi paket başına 8 kuruş. Aynı şekilde zammın ne kadarının fiyata yansıyacağı firmaların kararı olacak.

Yeni yılda da alkol ve tütün ürünleri için yüzde 47 zam gelmişti.