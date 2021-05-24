Alkollü sürücü kontrol noktasına daldı! Dört araca çarptı 1’i polis 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de akıl almaz bir olay yaşandı. Meydana gelen trafik kazasında slkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı. Otomobil 4 araca çarparken biri polis 3 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP KONTROLDEN ÇIKTI

Saat 22:30 sularında yaşanan kaza D-100 Karayolu Derince liman ışıkları mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol üzerinde bulunan denetim noktasındaki 2 otomobile ve 2 polis aracına çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Alkollü sürücünün neden olduğu kaza sonucunda yaralanan polis memuru Halit Yeşil ile ismi öğrenilemeyen iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

D-100 KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Kaza sonrasında alınan güvenlik önlemleri kapsamında D-100 karayolu ulaşıma kapatıldı. Kazada hasar gören araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açılırken, kazaya neden olan sürücü E.Ö’nün 233 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü gözaltına alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.