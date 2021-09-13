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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Haklısınız, Allah rızası için yapmayın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin durdurduğu motosikletli sürücü karantina yasağını delmesi,1.10 alkollü olması ve ehliyetsiz araç kullanması gerekçeleriyle trafik cezası aldı. Sürücü Ali F. (30), "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın" dedi.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Haklısınız, Allah rızası için yapmayın

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Cuma Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği denetimde 16 AAJ 397 plakalı motosikleti durduran ekipler, sürücü Ali F.'ye belgelerini sorarken, alkol testini gerçekleştirdi. Test sonucunda 1.10 alkollü olduğu ve 3'üncü kez alkollü araç kullandığı bilgisi ortaya çıktı.

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MASKE VE MESAFE UYARISI

GBT'sine bakılan motosikletli sürücünün Kovid- 19 hastası olduğu ve karantinaya uymadığını gören ekipler, sürücüyle aralarında mesafe oluşturdu.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL, 3'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL para cezası yazıldı. Ayrıca sürücüye 5 gün önce de alkollü araç sürmekten işlem yapıldığı öğrenildi. Sürücünün ehliyetine 5 yıllık süreyle el konuldu ve motosiklet ise çekiciyle otoparka kaldırıldı. 

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Sürücü Ali F., "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın. Daha 5 gün önce ceza yedim. Evim şurada, motosikleti bağlamayın eve götüreyim" dedi.

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