Alkollüyken hız yapıp iki can almıştı: Busenur ve Sedef'i öldüren sürücüye cezada iyi hal indirimi!

İstanbul'da 17 yaşındaki Busenur ile 18 yaşındaki Sedef'e çarparak genç kızların ölümüne sebep olan alkollü sürücü Aslan İsmiev, yargılandığı davada iyi hal indirimi uygulanması onucu 6 yıl 8 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Genç kızların babaları, karara "İki canın bedeli 6 yıl mı?" diyerek tepki gösterdi.

HIZ SINIRI 0 KM OLAN YOLDA 170 KM İLE GİDİYORDU

Geçtiğimiz yıl Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında, hız sınırı 30 km olan Ulusal Caddesi Kavşağı'nda 170 km hızla seyreden kamyonetin sürücüsü Aslan İsmiev, o sırada marketten çıkmakta olan Busenur Ülüslar ve Sedef Yılmaz’a çarptı.

17 yaşındaki Busenur ile 18 yaşındaki Sedef kazanın ardından feci şekilde can verirken 2.43 promil alkollü olduğu tespit edilen ve bilirkişi raporunda yüzde yüz kusurlu olduğu belirtilen 22 yaşındaki İsmiev, tutuklanarak cezaevine kondu.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 6 YIL 8 AYA DÜŞTÜ

Kazadan 10 ay sonra davayı karara bağlayan Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklu sanık İsmiev’e iyi hal indirimi uyguladı. İsmiev, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıılrdı.

Mekatronik Bölümü öğrencisi Busenur Ülüslar’ın babası Faruk Ülüslar, biri 17, biri 18 yaşında iki tane genç kızın, 170 km hızla ve 240 promil alkollü bir şahsın kullandığı bir aracın altında can verdiğini hatırlatarak, "İki ay sonra tahliye olacak. Biz ailesi olarak acılar içerisindeyiz. Sanığın tekrardan yargılanması için uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

KAZA ANI

Alkollü İsmiev, kazanın yukarı yolunda bulunan refüje çarptıktan sonra park halindeki otobüse vurdu. Ardından bir taksiye ve sonrasında kızlara çarpıp 37 metre sürüklemesinden sonra araç en sonunda ağaca çarparak durdu.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Liseden yeni mezun olan ve ölümünden iki gün sonra gelen üniversite sınavı sonuçlarında çok iyi puan alan Sedef Yılmaz’ın babası Murat Yılmaz ise, "İki canın bedeli 6 sene mi? Şu an şok içerisindeyiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Sanık 10 aydır içeride. Taş çatlasa 2-3 ay daha yatacak. Evlat acısı gibi kötü bir şey yok. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.