AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin; Cumhurbaşkanımıza balkon konuşmasını yeniden yaptıracağız

Ak Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Bölge Gündem Haber'e yaptığı özel açıklamada "Allah'ın izniyle seçimlerden yine zaferle çıkarak cumhurbaşkanımıza balkon konuşmasını tekrar yaptıracağız" dedi.

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AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin; Cumhurbaşkanımıza balkon konuşmasını yeniden yaptıracağız

AK Parti Pendik teşkilatı 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine az bir süre kala, yine önceki dönemlerde olduğu gibi hummalı bir çalışma başlatarak seçimlerde zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Seçim çalışmaları ile ilgi Bölge Gündem Haber İmtiyaz Sahibi İbrahim Şahin'e özel açıklamalarda bulunan ilçe başkanı Ali Şirin seçimin önemine vurgu yaparak "Her seçim önemli ama bu seçim çok çok önemli. Çünkü bu seçim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim'de açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" Projelerinin hayata geçmesi için mutlaka kazanılması gereken bir seçim" şeklinde konuştu.

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"İLK DEFA MÜZİKSİZ VE EĞLENCESİZ BİR SEÇİM PROPAGANDASI YAPACAĞIZ"

Ali Şirin 14 Mayıs'taki seçimler diğer seçimlerden farklı ilk defa müziksiz, eğlencesiz yapılacağını ifade ederek "Malumunuz Türkiye arka arkaya iki deprem ve sel felaketleriyle karşı karşıya kalarak binlerce vatandaşını evladını kaybetti. Bu durum tabi bizi de büyük üzüntüye ve yasa boğdu, maalesef bu üzüntüyle bir seçim kampanyası yapacağız. Cumhurbaşkanımızın da daha önce ilan ettiği müziksiz kampanya talimatları doğrultusunda bu seçimleri müziksiz yapacağız. İlk defa deneyeceğimiz bir seçim çalışması olacak ama biz Pendik teşkilat olarak çok tecrübeli ve başarılı bir teşkilatız. Bu seçim çalışmalarını başarıyla yürütüp seçim sonucunda zaferle ayrılacağız"

"YAPTIKLARIMIZI ANLATSAK YETER"

AK Parti'nin seçim çalışmalarına iktidar kaldığı sürede ülkeye kazandırdıkları ve yaptıklarını anlatsak yeter diyerek açıklamarını sürdüren Ali Şirin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yılda yapmış olduğumuz dev proje ve yatırımları anlatsak seçimi çok rahat kazanırız. Ulaşımda sağlık ta teknolojide en önemlisi savunma sanayisindeki dev hamlelerimizle Türkiye'miz sayılı devletler arasında yerini aldı" ifadelerinde bulundu.

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"ALLAHIN İZNİYLE CUMHURBAŞKANIMIZA YENİDEN BALKON KONUŞMASINI YAPTIRACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Ali Şirin, "Biz Pendik teşkilatı olarak başarılı bir ilçe teşkilatıyız. Daha önceki seçimlerde uyguladığımız kapı kapı, ev ev, birebir yüz yüze görüşmelerimizi yaparak partimizin 20 yılda yaptıklarını anlatarak aktif bir seçim çalışması yapacağız. Tüm teşkilat mensuplarımızla gece gündüz demeden çalışarak Pendik'teki seçim zaferimize bir yenisini daha ekleyeceğiz. Bunu başaracak güçteyiz, Pendik'te geçen seçimlerde aldığımız oyun üzerine daha da çok oy alarak Allah'ın izni ile cumhurbaşkanımızı yeniden başkan seçtirip balkon konuşmasını yeniden yaptıracağız" dedi.

Kaynak: Bölge Gündem Haber Merkezi

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