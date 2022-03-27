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Allstar birleşme partisinde Edis rüzgarı esti, Sude Burcu kıvrak dansıyla yürek hoplattı! Böylesi görülmedi!

Survivor Allstar 2022 birleşme partisinde ilkler yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın instagram hesabından paylaştığı parti görüntüleri izleyenleri mest etti. İşte o anlar.

Survivor Allstar, 3 Şampiyonu kadroya alarak tarihinin şüphesiz en güçlü yarışmacılarını bir araya getirerek dikkatleri çekmişti.

Bunun yanında adada yaşanan ve Survivorun dışınada taşan aç üçgeniyle çalkantılı bir sezon olmayı sürdürdü.

EDİS RÜZGARI ESTİ

Artık bireysele dönülen yarışmada ilk gösterge olarak birleşme partisinin yapılması oldu. Acun Ilıcalı yarışmacılara parti hakkında gerekli bilgileri konsey sırasında aktarmıştı. Yarışmacılar 27 Mart Pazar akşamı yayınlanacak olan birleşme partisinde şarkıcı Edis ile bir araya gelerek eğlencenin doruklarına çıktı. O görüntüler Acun Ilıcalı'nın instagram hesabından paylaşıldı.

SUDE BURCU DANSIYLA NEFES KESTİ

Edis'in dansçıları tarafından koreografi dersi alan kadın yarışmacılar sahnede adeta döktürdü. İçlerinde öyle biri vardı ki herkesi kendine hayran bırakmayı başardı. Zumba dansı da yapan Sude Burcu tüm kadın yarışmacıların arasından sıyrıldı ve izleyenleri adeta büyüledi.

Allstar birleşme partisinde Edis rüzgarı esti, Sude Burcu kıvrak dansıyla yürek hoplattı! Böylesi görülmedi!

Survivor All Star 2022 birleşme partisine gitmeye hak kazanan yarışmacılar;

Ünlüler: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Gizem Memiç, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Parviz Abdullayev ve Sema Aydemir.

Allstar birleşme partisinde Edis rüzgarı esti, Sude Burcu kıvrak dansıyla yürek hoplattı! Böylesi görülmedi!

Gönüllüler: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Ayşe Yüksel, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yağmur Banda ve Yasin Obuz.

Allstar birleşme partisinde Edis rüzgarı esti, Sude Burcu kıvrak dansıyla yürek hoplattı! Böylesi görülmedi!​​​​​​​

Anlat Bakalım için eşleşmeler şu şekilde olacak;

Nihat Altınkaya - Atakan              Öykü Çelik - Batuhan

Turabi - Nagihan                         Yılmaz Morgül - Sema

Cemal Can - Evrim                      Tuğba Özay - Berkan

Mustafa Topaloğlu - Yasin            Çılgın Sedat - Ardahan 

Yunuş Günçe - Yağmur                 Dora - Ayşe 

Hilmicem - Adem                          Sahra - Merve 

İsmail Baki - Gökhan                    Tarık Mengüç - Sude 

Murat Özarı - Perviz                     Seda Aktuğlu - Anıl 

Sabriye - Hikmet                           Merve Oflaz - Barış 

Doğukan Manço - Ogeday            Almeda Sayışman - Nisa 

Aydın - Seda                                 Poyraz - Gizem

Gül Erdoğan
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