Allstar birleşme partisinde Edis rüzgarı esti, Sude Burcu kıvrak dansıyla yürek hoplattı! Böylesi görülmedi!
Survivor Allstar 2022 birleşme partisinde ilkler yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın instagram hesabından paylaştığı parti görüntüleri izleyenleri mest etti. İşte o anlar.
Survivor Allstar, 3 Şampiyonu kadroya alarak tarihinin şüphesiz en güçlü yarışmacılarını bir araya getirerek dikkatleri çekmişti.
Bunun yanında adada yaşanan ve Survivorun dışınada taşan aç üçgeniyle çalkantılı bir sezon olmayı sürdürdü.
EDİS RÜZGARI ESTİ
Artık bireysele dönülen yarışmada ilk gösterge olarak birleşme partisinin yapılması oldu. Acun Ilıcalı yarışmacılara parti hakkında gerekli bilgileri konsey sırasında aktarmıştı. Yarışmacılar 27 Mart Pazar akşamı yayınlanacak olan birleşme partisinde şarkıcı Edis ile bir araya gelerek eğlencenin doruklarına çıktı. O görüntüler Acun Ilıcalı'nın instagram hesabından paylaşıldı.
SUDE BURCU DANSIYLA NEFES KESTİ
Edis'in dansçıları tarafından koreografi dersi alan kadın yarışmacılar sahnede adeta döktürdü. İçlerinde öyle biri vardı ki herkesi kendine hayran bırakmayı başardı. Zumba dansı da yapan Sude Burcu tüm kadın yarışmacıların arasından sıyrıldı ve izleyenleri adeta büyüledi.
Survivor All Star 2022 birleşme partisine gitmeye hak kazanan yarışmacılar;
Ünlüler: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Gizem Memiç, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Parviz Abdullayev ve Sema Aydemir.
Gönüllüler: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Ayşe Yüksel, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yağmur Banda ve Yasin Obuz.
Anlat Bakalım için eşleşmeler şu şekilde olacak;
Nihat Altınkaya - Atakan Öykü Çelik - Batuhan
Turabi - Nagihan Yılmaz Morgül - Sema
Cemal Can - Evrim Tuğba Özay - Berkan
Mustafa Topaloğlu - Yasin Çılgın Sedat - Ardahan
Yunuş Günçe - Yağmur Dora - Ayşe
Hilmicem - Adem Sahra - Merve
İsmail Baki - Gökhan Tarık Mengüç - Sude
Murat Özarı - Perviz Seda Aktuğlu - Anıl
Sabriye - Hikmet Merve Oflaz - Barış
Doğukan Manço - Ogeday Almeda Sayışman - Nisa
Aydın - Seda Poyraz - Gizem