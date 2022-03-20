Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Doğusu da batısı da Allah’ın olan şu üç günlük dünya hayatında Kimyasal silah yalanıyla yerle bir edilen Irak’a seve seve giden Ukraynalı askerler, mazlum Suriye halkının üzerinden bambalar yağdıran Rusya, yıllarca halkına kan kusturduğu Afganistan’dan arkasına bakmadan kaçan Amerika, Türkistan’da her eve bir Çinli yerleştirme ve asimilasyon için kamplara insanları toplama gibi bir zalimliyi bütün dünyanın gözünün içine baka baka yapan zalim Çin! Yüzlerce yıldır Afrika’yı nefes aldırmadan sömüren Fransa, bütün dünyanın başının belası siyonizmin perde arkası yegane destekçisi ve fitne yuvası İngiltere ve dahi cümle zalimler! Şuna emin olabilirsiniz ki, mülkün şerefli Sahibi olan Yüce Allah sabreder ama asla ihmal etmez. Fitil fitil burnunuzdan gelecektir cümle zulümleriniz, hem bu dünya da hem de öte dünyada... Sana asla acımam şovmen, zira söz konusu Müslümanlar olunca Putin ne kadar zalimse, sen de o kadar zalimsin.

UKRAYNALI SARIŞIN MÜLTECİYİ, ÜZERİNE BOMBALAR YAĞAN AYŞE’DEN FATMA’DAN ÜSTÜN GÖREN ANLAYIŞIN DA CANI CEHENNEME!