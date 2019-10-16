Alman basını o tepkiyi manşetine böyle taşıdı: Erdoğan Maas'ı aşağıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Azerbaycan'daki temasları sonrası Türkiye'ye dönerken uçakta yaptığı açıklamalar üzerine yazan Alman Bild gazetesi, Erdoğan'ın Alman bakan için “acemi” dediğine dikkat çekti.

Bild Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye'ye silah satmayacağız” diyen Maas ile dalga geçtiğini yazdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuşmuştu: “Alman Dışişleri Bakanı çıkmış, haddini bilmez bir adam, 'Türkiye'ye silah satmayacağız' diyor. Aman yandık! Ben kaybetmem siz kaybedersiniz. Sen siyaseti de bilmiyorsun, siyaset acemisisin. Siyaseti bilsen böyle konuşmazsın. Sen satmadın da ne olacak yani, biz bittik mi?”