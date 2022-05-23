Alman polisi tarafından ırkçı saldırıya uğradı, gittiği doktor tarafından alaya alındı

Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Erhan Küçük'ün yeğenine aldığı oyuncak silah aldığını gören komşusunun Küçük'ü polise ihbar etmesi üzerine 15 polis eve baskın düzenlemişti. Polis eve girdiği zaman Erhan Küçük'ü eşinin yanında öldüresiye övdükten sonra, eşine de silah doğrulttuğu ve başörtüsünü takmaması istenmişti.

EVLERİ DRONE İLE İZLENİP, MAHALLELİYE DAĞITILDI

Yeğeninin doğum günü için eşinin oyuncak silah aldığını, eve geldikten sonra da polislerin eve baskın düzenlediğini anlatan Şeyda Küçük, "Evde 4 istihbarat, 5 kriminal, toplam 15 polis ve arama köpeği vardı. Polis bana evi 3 saattir drone ile izlediklerini söyledi. Eşimi gözümün önünde dakikalarca dövdüler." dedi. yaşanılan olayın ardından eşinin burnunun kırıldığını ve gözlerinde hasar oluştuğunu söyleyen Küçük, bütün bu yaşanılanların Alman komşuları tarafından yaşandığını, evlerinin drone ile izlendikten sonra görüntülerinin bütün mahalleye dağıtıldığını söyledi. Küçük, "Çok utandım. Burada Almanlar ağırlıkta oturuyor. Mahallede ilk defa böyle bir olay yaşadıklarını söyledi. Her şeye rağmen komşularımız ve arkadaşlarımızın bize destek olması güç verdi." şeklinde konuştu.

Yaşanılan olayın ardından hastaneye giden Erhan Küçük ve eşi tedavi için gittikleri hastanede doktor tarafından sözlü saldırıya uğradı. Eşinin Almanya'da doğup büyüdüğü halde sırf müslüman olduğu için saldırıya uğradığını bildiren Şeyda Küçük, doktorun kendilerine "Şükredin Amerika’da olsaydınız şimdiye ölmüştünüz. Dua edin biz iyiyiz ve size bir şey yapmadık.” dediği öğrenildi.

ALMAN MEDYASI OLAYI ÇARPITTI

Alman polisinin olayı çarptırdığını söyleyen Küçük, Türk makamlarının kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi. Alman medyasının verdiği haberde olay esnasında Erhan Küçük'ün polisten kaçtığı, bu yüzden de etkisiz hale getirildiği yazıldı. Küçük'ü darp ettikten sonra doktora bile götürdüklerini, aslında hastaneye bile gitmedikleri öğrenildi.

Yaşanılanlardan sonra Şeyda Küçük'ün psikolojik destek almaya başladığını, her kapı çaldığında yaşanılanları tekrardan hatırladığını söyleyerek, "Tamamen alt üst olduk. Bize yaşattıklarının hesabı sorulsun istiyoruz. Eşimi döven polislerin, bizi ihbar eden ırkçı komşumuzun adalet önüne çıkması için çaba harcayacağız." dedi.