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  3. Alman teknik adam Jöchaim Löw, A Milli takımımızı çalıştırmayı reddetti!

Alman teknik adam Jöchaim Löw, A Milli takımımızı çalıştırmayı reddetti!

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına giren A Milli Futbol takımımız Alman çalıştırıcı Jochaim Löw'e teklifini iletti. Alman teknik adam ise Milli takımımıza teşekkür ederek bu teklifi reddetti.

Alman teknik adam Jöchaim Löw, A Milli takımımızı çalıştırmayı reddetti!

Hollanda mağlubiyeti sonrasında eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Şenol Güneş karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Bunun üzerine teknik direktör arayışına giren A Milli takımımız, Almanya milli takımındaki görevini bırakan deneyimli teknik direktör Jöchaim Löw'e teklifini iletti. Milli takımın yaptığı bu tekliften dolayı teşekkürlerini ileten Jöchaim Löw, Milli takımı çalıştırmayı reddetti. Ay yıldızlı ekibimizde teknik adam arayışları ise sürüyor.

ALMANYA MİLLİ TAKIMINDAN YENİ AYRILMIŞTI

Almanya Milli Takımı ile yollarını Temmuz ayında ayıran 61 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. 15 yıl süren Almanya Milli takımı teknik direktörlüğü sonrası bir süre takım çalıştırmak istemediğini federasyon yetkililerine ileten Jöchaim Löw, yapılan teklifi reddetti.

Alman teknik adam Jöchaim Löw, A Milli takımımızı çalıştırmayı reddetti!

YERLİ TEKNİK ADAM LİSTESİ KALABALIK

Teknik adam arayışına devam eden Federasyonun yerli teknik adam adayları arasında Emre Belözoğlu, Samet Aybaba, Okan Buruk, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay gibi isimler yer alıyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiği ve kısa süre içinde Milli takımın yeni teknik direktörü belirleyecek.

Alman teknik adam Jöchaim Löw, A Milli takımımızı çalıştırmayı reddetti!

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